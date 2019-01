Übergibt Grüner hier den kleinsten Scheck der Welt?

T-Shirt-Protest im Landtag! Mit dem Pühringer-Zitat „Kultur Kostet, Unkultur kostet mehr“ auf einem Leiberl protestierte der Grüne Abgeordnete Severin Mayr schon im Dezember 2017 im Landtag gegen die Schwarz-Blauen Kürzungen im Kulturbereich –

wir berichteten über die Aktion.



300 Euro Gewinn über Webshop

Ein eigens eingerichteter Webshop, in dem das Shirt verkauft wurde, warf einen Gewinn von 300 Euro ab. Das Geld spendete Mayr nun der Kulturplattform (KUPF).

Allerdings nicht irgendwie. Um große Kritik zu üben, setzte der Grüne-Abgeordnete auf etwas sehr Kleines: Er übergab der stv. KUPF-Geschäftsführerin Verena Humer den vermutlich kleinsten Scheck der Welt. Und meint dazu: „Der Scheck ist so klein wie das Budget für die Freie Szene“. Mayr fordert eine deutliche Erhöhung des Kulturbudgets.



5,5 Millionen mehr Kulturbudget

Obwohl das Kulturbudget um insgesamt 5,5 Millionen erhöht wurde, würden fast nur landeseigene Einrichtungen (Musikschulen, Landes- und Musiktheater) profitieren.



"Tropfen auf heißen Stein"

Für zeitgenössische Kultur gebe es aber nur 200.000 Euro mehr, so die Kritik Ende des vorigen Jahres. Für die gesamte Musikszene gibt es um gerade einmal 20.000 mehr, in die Literatur würden 2019 nur 30.000 € mehr investiert. Das seien "Tropfen auf dem heißen Stein", so die Kritik der Kulturplattform.

