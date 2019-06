Österreicher lag tot in Suite eines Luxushotels

Bei dem Toten soll es sich laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" um Gernot J. (47), einem Geschäftsmann aus dem Raum Wels in Oberösterreich, handeln.

Er soll, wie bereits mehrmals in der Vergangenheit, geschäftlich in der kosovarischen Hauptstadt Pristina zu tun gehabt haben. Er soll vergangene Woche in der Luxus-Unterkunft "Emerald Hotel" – das selbe Hotel, in dem Rapperin Loredana vor rund einem Monat Stellung zu den Betrugsvorwürfen bezog – mit einem Geschäftspartner verabredet gewesen sein.

Ob dieses Treffen zustande kam, ist noch nicht klar, am Freitagnachmittag wurde gegen 15 Uhr die Leiche des Oberösterreichers entdeckt.

Obduktion angeordnet

Wie die "Kronen Zeitung" unter Berufung aus Informationen aus Ermittlerkreisen schreibt, soll es sich um einen bedenklichen Todesfall handeln. Fremdverschulden kann also nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Zur Klärung der Todesumstände wurde eine Obduktion angeordnet.

Seitens des Außenministeriums heißt es, man sei über den Fall informiert worden und stehe mit den kosovarischen Behörden in Kontakt.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)