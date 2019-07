111 Jahre alt: Linzerin ist die älteste Österreicherin

Der zweijährige Puyi wurde in Peking zum Kaiser gekrönt, Toblerone wurde erfunden, das Unternehmen "Maggi" brachte den Brühwürfel auf den Markt und in Willendorf (NÖ) wurde die "Venus von Willendorf" gefunden.

Das alles passierte vor 111 Jahren im Jahr 1908.

Und noch etwas war: Die aktuell älteste Österreicherin Anna Wiesmayr wurde in Linz geboren.

Sie feiert am heutigen Dienstag, 23. Juli, ihren 111. Geburtstag. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) schaute im Seniorenzentrum in der Linzer Liebigstraße vorbei, um ihr zu gratulieren.

Wiesmayr lebte bis zu ihrem 100. Geburtstag weitgehend selbstständig in Kleinmünchen. Ein neues Zuhause fand sie zunächst im Seniorenzentrum Spallerhof, dann in dem an der Liebigstraße. Dort wird sie regelmäßig von ihrem Sohn und ihrer Enkelin besucht.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)