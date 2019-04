In Leonding 14. April 2019 11:31; Akt: 14.04.2019 11:31 Print

140 km/h in 70er Zone – Illegales Rennen gestoppt

Mit fast 140 km/h, fast doppelt so schnell wie erlaubt, lieferten sich zwei Freunde in Leonding ein Autorennen. Es sei einfach so passiert, gaben sie an.