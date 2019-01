26-jähriger Welser hielt Einbrecher fest

Kurz vor halb zehn Uhr abends ging der Anruf bei der Polizei ein. Man habe beobachtet wie ein Mann versuchte in die Kellerabteile eines Mehrparteienhauses einzubrechen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 26-jährigen Anrufer und den Verdächtigen in der Tiefgarage des Hauses. Dem Zeugen gelang es den mutmaßlichen Einbrecher – einen 34-jährigen Deutschen – bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Ihn habe irritiert, dass der Verdächtige "bei verschiedenen Kellerabteilen und bei einer Stellage in der Tiefgarage verdächtig herumhantierte". Außerdem habe er beobachtet wie der Mann bei einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe etwas versteckt habe, so der 26-Jährige gegenüber den Polizisten vor Ort.

Einbruchswerkzeug gefunden

Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten bei dem 34-Jährigen Arbeitshandschuhe, eine Taschenlampe, ein Messer, einen Pfefferspray, ein Fahrradtool, Schmiermittel und zwei große Taschen. Beim Parkplatz konnten die Polizisten Einbruchswerkzeug (verschiedene Schlüsselbünde mit diversen Schlüsseln für Vorhängeschlösser, Seitenschneider, Schraubenzieher etc.) sicherstellen.

Der 34-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Wels überstellt.

