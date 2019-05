3 x 2 Karten für Michael Patrick Kelly zu gewinnen

Was für ein Comeback! Sein Album "iD" ist mit Platin prämiert, sein Album "Human" sowie die Single "iD" erhielten Gold und seine rund 100 Headliner- und Festival-Auftritte begeisterten inzwischen über 350.000 Zuschauer.

Mitte der 1990er Jahre brachte Michael Patrick Kelly als drittjüngstes Mitglied der Kelly Family die Fans zum Kreischen. Am 1. Juni hat er als Solo-Künstler erneut die Chance dazu. Mit seinem Programm "iD Live 2019" tritt der "The Voice of Germany"-Juror nun zwei Mal in Österreich auf.

Konzert am 1. Juni auf dem Rathausplatz in Gmunden

Ein Mal davon am Rathausplatz in Gmunden, direkt am Traunsee. Zu hören gibt's Superhits aus Zeiten der Kelly Family, aber auch Songs aus seinem neuen Album.

Mit etwas Glück kannst du mit "Heute" zwei von sechs Konzertkarten gewinnen. Und so bist du bei der Verlosung mit dabei:

