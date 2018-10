3 mal 2 Karten für Mark Forster zu gewinnen!

Im August 2019 kommt der deutsche Sänger und Songwriter Mark Forster in den Kremspark in Ansfelden. Mit Hits wie Au Revoir oder Sowieso eroberte er das Publikum. Beim Open Air in Ansfelden stellt er sein aktuelles Album LIEBE vor.

Wir verlosen unter allen Fans unserer Facebook-Seite 3 mal 2 Karten für das Konzert am 3. August 2019 (19 Uhr)!

Und so kommst Du zu den Tickets:

Lust bekommen lautstark bei Songs wie Flash Mich mitzusingen? Dann schnell mitmachen und Karten sichern. Einfach Fan unsererFacebook-Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wer dich begleiten soll.

Und hier kommt ihr direkt zum Gewinnspiel-Beitrag:

Die Gewinner werden per Privatnachricht benachrichtigt!

Das Gewinnspiel ist bis 7. November 2018, 10 Uhr, aktiv. Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Es gilt die Rückmeldepflicht innerhalb von 10 Tagen.

Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ika)