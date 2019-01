3 mal 2 Tickets für STOMP zu gewinnen!

STOMP...KOMMT! und steht niemals still. Was vor 25 Jahren in Großbritannien begann, ist mittlerweile zum echten Klangphänomen geworden. Es wurde sogar in Manhatten die 8th Street in Stomp Avenue umbenannt. Die neue Show begeistert mit der Kunst des Mülltonnenklapperns, Fingerschnippens und Besenschwingens. Von 29. Jänner bis 3. Februar machen sie Halt im Brucknerhaus in Linz.

Wir verlosen unter allen Fans unserer Facebook-Seite 3 mal 2 Tickets für das Rythmus-Spektakel am 30. Jänner (20 Uhr)!

Und so kommst Du an die Tickets:

Willst du auch die Percussions-Künstler sehen? Dann schnell mitmachen und Karten sichern. Einfach Fan unserer Facebook-Seite werden, Beitrag liken und kommentieren , wen du mitnehmen möchtest.

Hier geht's zum Gewinnspiel-Beitrag:



Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt! Also: Postfach checken nicht vergessen!

Das Gewinnspiel ist bis 21. Jänner 2019, 10 Uhr, aktiv. Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Es gilt die Rückmeldepflicht innerhalb von 10 Tagen.

Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ika)