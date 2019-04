38-Jähriger stach auf Ex-Freundin ein und flüchtete

Der 38-jährige Fadil S. wird verdächtigt, am 2. Oktober 2017 in Wels versucht zu haben, seine Ex-Freundin nach einem heftigen Streit auf offener Straße zu töten.

Er soll mit einem Messer auf die 49-jährige Zumreta C. eingestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt, überlebte die Attacke nur knapp.

Für den Mordversuch erhielt er am Landesgericht in Wels 13 Jahre Haft, muss zudem 10.000 Euro Teilschmerzensgeld an das Opfer zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mehrere Monate auf der Flucht

Nach der Tat flüchtete Fadil S. mit dem Pkw, setzte sich in seine Heimat Bosnien ab. Ende Oktober 2017 gab es in bosnischen Zeitungen Meldungen, dass sich der Verdächtige stellen wollte. Da es keinen Haftbefehl gegeben habe, sei er nicht verhaftet worden. Die heimischen Behörden widersprachen dem damals.

Wie berichtet übernahmen Ende März 2018 Zielfahnder vom Landeskriminalamt die Suche. Fadil S. wurde schließlich im April 2018 in Traun aufgespürt und dort auch verhaftet.

Langes Strafenregister

Den Behörden ist Fadil S. kein Unbekannter. Er hat offenbar ein langes Sündenregister. Schon als Teenager soll er für mehrere Einbrüche, Raubüberfälle, Autodiebstähle und Brandstiftungen verantwortlich gewesen sein.

