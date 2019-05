"Godzilla" als 4D-Extrem Version im Kino

Es ist eines der Blockbuster-Highlights des Jahres und zugleich eine Österreich-Premiere. "Godzilla II: King of the monsters" startet am 29. Mai (20.15 Uhr) im Hollywood Megaplex in einer noch extremeren 4D-Version. Und das ist bislang einzigartig in ganz Österreich.

Mit Ausstrahlung in der 4D-Extreme Version verspricht das Megaplex in Pasching noch einmal eine Portion Action drauf zu packen – das "ultimative Monster-Erlebnis".

Im Unterschied zur Standard 4D-Version werden die Effekte auf das höchste Level programmiert. Action- und Kampfszenen sowie Regen, Sturm und Wind werden dadurch noch einmal extremer wahrgenommen.

Wann Godzilla II läuft, finden Sie >>hier

Erst im November letzten Jahres hat das Hollywood Megaplex sein erstes 4D-Kino eröffnet. Wir berichteten.

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)