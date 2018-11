55-Jährige nach Hochhausbrand verstorben

Die Feuerwehr fand die 55-Jährige Mittwochabend bewusstlos in ihrer völlig verrauchten Wohnung in der Linzer Rilkestraße. Ein Topf mit angebranntem Essen soll zum Brand in der betroffenen Wohnung im Hochhaus geführt haben. Über die Brandmeldeanlage war die Linzer Berufsfeuerwehr zum Einsatz gerufen worden. Wir berichteten.

Die Männer konnten die Frau noch aus ihrer brennenden Wohnung befreien, die Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Doch dort verstarb die 55-Jährige – die laut Polizei ursprünglich aus der Dominikanischen Republik kommt – einen Tag später, Donnerstagnachmittag.

(cru)