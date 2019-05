Bei diesem Einsatz am 5. März des vergangenen Jahres machten Polizisten in einer Wohnung in Bad Schallerbach (Bez. Grieskirchen) eine schlimme Entdeckung.

Nachbarn des Mehrparteienhauses hatten zuvor laute Hilfeschreie gehört, verständigten die Polizei.

Beim Eintreffen öffnete den Polizisten ein 45-jähriger Kroate bereitwillig die Tür. Gleich danach fanden sie die Leiche seiner Gattin.

Die Frau wurde regelrecht hingerichtet. Laut Gerichtsmedizin soll die 46-Jährige insgesamt 68 Messerstiche aufgewiesen haben.

Opfer lebte seit einigen Wochen alleine in OÖ



Das Motiv für die Horrortat dürfte die bevorstehende Scheidung gewesen sein. Das Opfer hatte sich bereits von ihrem (Noch)-Ehegatten getrennt, und lebte seit Wochen alleine in einer Wohnung in Bad Schallerbach. Der Beschuldigte wohnte weiter mit den beiden Kindern (18, 13) in seiner Heimat Kroatien.

Am Tattag hatte der Kroate die 46-Jährige besucht. In der Wohnung soll es dann zu der brutalen Messer-Attacke gekommen sein. Als Tatwaffe stellte die Polizei ein Küchenmesser sicher.

Schon im ersten Verhör, das mit Hilfe eines Dolmetschers durchgeführt wurde, legte der Beschuldigte ein Geständnis ab.

Dem Kroaten drohen zehn bis 20 Jahre Gefängnis. Auch eine lebenslängliche Haftstrafe ist möglich. Ein Urteil wird noch am Donnerstag erwartet.

