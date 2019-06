60-Meter-Absturz: Hier wird ein Bagger geborgen

Monatelang lag der völlig demoliert Bagger nun schon am Fuße des Schneebergs in Reichraming (Bez. Steyr-Land). Eine Lawine hatte das sieben Tonnen schwere Baufahrzeug vergangenen Winter insgesamt 60 Meter in die Tiefe gerissen.

"Der Bagger wurde damals während Holzarbeiten im Wald abgestellt. Über Nacht hatte ihn dann eine Lawine mitgerissen und verschüttet", so Stefan Bader von der Feuerwehr Steyr.

Erst Ende März war der Schnee soweit geschmolzen, dass das Wrack zumindest einmal lokalisiert werden konnte.

Nach langwierigen Planungen wurde die Bergung nun in Angriff genommen. Rund 20 Mann der Feuerwehren aus Steyr und Reichraming rückten mit schwerem Gerät an.

Mehrere Bäume umgeschnitten



Die Bergung war alles andere als einfach. Denn das schwer zugängliche Gelände musste zunächst mit einem Seilgeländer abgesichert werden. Um freien Zugang zum Bagger zu bekommen, schnitten die Feuerwehrmänner Bäume um.

Hier gibt's die spektakulären Bilder der Bergung:

Bagger-Bergung

Lockeres Gestein wurde so gut es ging beseitigt, um bei der Bergung nicht von eventuell herabfallendem Felsen und Steinbrocken gefährdet zu werden.

Mit Hilfe eines riesigen Krans und Seilwinden konnte der Bagger schließlich nach rund zehn Stunden schweißtreibender Arbeit geborgen werden.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)