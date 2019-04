Holzlager abgefackelt 23. April 2019 13:15; Akt: 23.04.2019 13:06 Print

8-Jähriger zündelt und setzt Bauernhof in Brand

Am Ostermontag geriet ein Holzlager auf einem Hof in Reichersberg (Bez. Ried/I) in Brand. Der 8-jährige Sohn des Hofbesitzers soll gezündelt haben.