Acht Benimmregeln für OK Platz in Linzer City

"Der OK Platz ist eine kulturelle Begegnungszone. Zum Schutz seiner BesucherInnen gelten die Regeln dieser Platzordnung" – mit diesen Worten beginnt ein neues Hinweisschild mitten auf dem O.K.-Platz in der Linzer City.

Die "OK Platz Rules"-Tafel ist zudem noch knallgelb, damit sie auch niemand übersehen kann.

Die acht Regeln, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, sind nicht nur in Bildern dargestellt sondern auch noch auf Englisch übersetzt.

1 Hunde

Hunde sind unbedingt anzuleinen.

2 Lautstärke

Störender Lärm ist verboten.

3 Platz

Ein-, Aus- und Durchgänge sind freizuhalten.

4 Müllentsorgung

Der Abfall ist in den Mülleimern zu entsorgen.

5 Schlafen

Das Campieren bzw. Lagern am Platz ist verboten.

6 Alkohole

Kein übermäßiger Alkoholkonsum.

7 WC

Kein Urinieren außerhalb der Toilettenanlagen.

8 Drohung

Verboten ist jede Handlung, die andere gefährdet und/oder öffentliches Ärgernis erregt.

Der Eigentümer des OK Platzes weist auf dem Schild ausdrücklich daraufhin, dass Personen, die gegen diese Platzordnung oder gesetzliche Regelungen jeder Art, wie insbesondere das OÖ Polizeistrafgesetz, verstoßen, des Platzes verwiesen werden.

Der Hintergrund für die Regeln? So manch einer vermutet einen Zusammenhang mit der zuletzt ansteigenden Alkoholszene in diesem Bereich. Zuletzt hatte man versucht, die Alkohol- und Drogenkranken vom OK-Platz weg in den Bergschlössel-Park zu bekommen. Das Vorhaben scheiterte aber.

