Alkolenker (52) demoliert Feuerwehrauto bei Crash

Der Abend hatte für die Feuerwehrmänner aus Nettingsdorf (Bez. Linz-Land) schon mit einem kuriosen Einsatz begonnen. Ein überdimensionaler Misthaufen war in Brand geraten, musste gelöscht werden.

Auf der Rückfahrt, kurz vor 23.30 Uhr, folgte für die Einsatzkräfte die nächste böse Überraschung. Gerade einmal 500 Meter vor dem Feuerwehrhaus krachte ein Lenker (52) in einer 90 Grad Kurve auf der Nettingsdorfer Straße gegen das Feuerwehrauto.

Verletzt wurde zum Glück niemand, doch wie sich rasch herausstellte, war der Unfallverursacher schwer betrunken. Ein Alkotest ergab 1,76 Promille.

Alkolenker habe gemeint, in Paris müsse gelöscht werden



Laut Feuerwehrkommandant habe der 52-Jährige die Einsatzkräfte noch gefragt, was sie hier überhaupt wollen. Als die Einsatzkräfte antworteten, dass sie gerade einen Brand gelöscht hätten, habe der Alkolenker behauptet, dass das nicht stimme. In Anlehnung an das Feuer in Notre Dame habe er gemeint, es brenne doch nur in Paris...

"So einen Vorfall hatten wir auch noch nie", schmunzelt Kommandant Florian Großfurtner.

Wirklich zum Lachen ist das Ganze für die Feuerwehrmänner aber nicht. Denn der entstandene Schaden am Feuerwehrauto beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Großfurtner: "Es wird einige Wochen dauern bis wir die nötigen Ersatzteile bekommen."

Zum Glück ist der beschädigte Wagen aber noch einsatzfähig.

(mip)