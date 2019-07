Einer nüchtern, einer nicht: Wer lenkte wohl?

Am Sonntag endete das Formel 1 Wochenende in Spielberg. Auf dem Rückweg von der Steiermark heim nach Oberösterreich, musste ein 33-Jähriger schließlich einen unfreiwilligen Boxenstopp einlegen.

Die Polizei hielt ihn im Zuge von Schwerpunktkontrollen kurz nach 23 Uhr auf der B131 in Landshaag (Gemeinde Feldkirchen an der Donau) an, ließ ihn ins Röhrchen blasen.

Das Ergebnis: 1,5 Promille! Zu diesem Zeitpunkt waren der 33-Jährige und sein Beifahrer bereits zwei Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen.

Freund fuhr Alkolenker heim

Eins überraschte die Beamten aber vermutlich noch viel mehr: sein Freund am Beifahrersitz war stocknüchtern. Der freiwillige Alkotest ergab einen Wert von 0,00 Promille.

Die beiden konnten die Fahrt wenig später fortsetzten. Der Beifahrer wechselte ans Steuer und fuhr seinen Freund nach Hause.

(cru)