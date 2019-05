Am Sonntag meldet sich in OÖ der Winter zurück

Warm anziehen heißt es in dem kommenden Tagen in Oberösterreich im wahrsten Sinne des Wortes. Kletterte Ende April das Thermometer oft schon auf über 20 Grad, müssen die Oberösterreicher nun wieder bibbern.

Und das im Mai! Noch bis Dienstag ist das Wetter nass, kalt und ungemütlich. "Die Sonne wird sich kaum zeigen. Vor allem in der Nacht auf Sonntag ist in ganz OÖ mit starkem Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun Grad", so Alexander Ohms, Meteorologe (ZAMG), im Gespräch mit "Heute".

In Orten ab 500 Meter Seehöhe können die Bewohner sogar Haube und Schal wieder auspacken. So ist zum Beispiel in Windischgarsten (Bez. Krichdorf), Bad Goisern und Bad Ischl (beide Bez. Gmunden) Sonntagfrüh mit Schneefall zu rechnen. Ohms: "Die Wiesen und Hausdächer werden auf jeden Fall weiß sein. Die Temperaturen liegen hier bei rund zwei Grad."

In den Bergen (ab 1.000 Seehöhe) werden sogar 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. "

Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht



Die Kälte am kommenden Sonntag ist zwar ungewöhnlich, allerdings kommen solche Kaltlufteinbrüche in Österreich selbst im Mai laut Ohms alle paar Jahre einmal vor.

Eine Entspannung der Wetterlage ist vorerst nicht in Sicht. Zwar klettert Mitte der Woche das Thermometer etwas nach oben, jedoch gibt Ohms zu bedenken: "In der ersten Mai-Hälfte wird es eher kalt und unbeständig bleiben. Erst danach geht es wieder aufwärts."

Bis dahin heißt es in Oberösterreich somit weiter: Warm anziehen!

