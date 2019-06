Angestellte auf dem Weg zur Bank ausgeraubt

Mit diesen, laut Polizei am Tatort nachgestellten, Fotos wird jetzt nach Hinweisen gebeten. Wer hat beobachtet, wie ein Unbekannter, Montagnachmittag eine 28-jährige Angestellte überfallen hat bzw. wer wurde Zeuge seiner Flucht?

Zur Geschichte:



Montag, kurz vor 14 Uhr, machte sich die 28-Jährige in Steyr auf den Weg. Sie wollte die Einnahmen der letzten Tage zur Bank bringen. Das Geld trug sie dabei in einer Tasche mit auffälliger Aufschrift mit sich (siehe Foto).

Die Frau ging vom Citypoint über die Berggasse in Richtung Stadtplatz. Dort hat auch die Bank eine Filiale. Beim Abgang zur so genannten Mayrstiege, zog plötzlich jemand von hinten an der Tasche, wie die Frau der Polizei gegenüber angab.

Überrumpelt drehte sich die 28-Jährige ruckartig zu dem Täter um. Der sprühte der Frau daraufhin mit einem Spray ins Gesicht. Wobei es sich laut ihren Aussagen um keinen Pfefferspray handelte.

Versetzte Frau Schlag



Die Frau versuchte noch die Tasche festzuhalten, doch der Unbekannte konnte ihr die Tasche letztlich doch entreißen. Bevor er mit der Beute flüchtete versetzte er der Frau noch einen Schlag mit der flachen Hand im Bereich der Brust.

Die 28-Jährige wurde nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung: männlich, zirka 30 bis 40 Jahre alt, dunklerer Hauttyp, sportliche Statur, kurzes schwarzes Haar, auffallend dichte Augenbrauen, bekleidet mit einer grünen knielangen Hose und weißem T-Shirt.

Hinweise an die Kriminalpolizei Steyr unter 059133 463333.





