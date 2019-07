Anrainer kämpft mit Besen gegen Wassermassen

Der Wolkenbruch von Sonntagmittag hat in Linz zu überfluteten Straßen geführt.

Am Pöstlingberg waren einige Kanalabflüsse nicht frei, das Wasser konnte nicht abfließen.

Fotos zeigen einen Anrainer, der mit einem Besenstil versucht, den Abfluss zu reinigen.

Der Wolkenbruch mit Gewitter hatte innerhalb weniger Minuten zu extremen Wassermassen auf den Straßen geführt.





Das Video zeigt einen Innenhof in der Linzer Innenstadt am Sonntag zu Mittag.

Innerhalb von einer Stunde musste die Berufsfeuerwehr Linz nach eigenen Angaben zu rund 30 Einsätzen wegen überfluteter Wohnungen eilen.



Der starke Wolkenbruch am Linzer Hauptplatz.

Auch in der Waldeggstraße in Linz hatten Autofahrer mit den Wassermassen zu kämpfen. Bei der Einfahrt in die Innenstadt hatte sich auf der Straße ein richtiger See gebildet. Kurzer Stau war die Folge.

Die Bilder des Tages

Die aktuelle Wetterlage für ganz Österreich finden Sie hier >>

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)