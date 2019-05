Barfuß 08. Mai 2019 06:00; Akt: 07.05.2019 16:06 Print

Attergauer geht wählen – 840 km nach Brüssel

Am 26. Mai, pünktlich zur EU-Wahl, will er in Brüssel sein. Der 27-jährige Dominik Ployer hat sich von seiner Heimat, St. Georgen im Attergau, aufgemacht, um zu Fuß ins "Herz Europas" zu wandern.