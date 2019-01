Das ist die "schärfste" Strecke Oberösterreichs

Sie führt von der Anschlussstelle Enns-West an der West Autobahn (A1) nach Steyr: die Steyrer Straße B309. Die Strecke ist

rund 17 Kilometer lang.

Das Besondere: Auf dieser Strecke kontrollieren acht Radargeräte die Geschwindigkeit der Autofahrer. Alle zwei Kilometer steht sozusagen eine Radarbox.

Eine starke Kontrolle – die ist nötigt, sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Denn: "Die B 309 gilt als eine der unfallintensivsten Landesstraßen in Oberösterreich".

In fünf Jahren 85 Verletzte und zwei Verkehrstote



In der Zeit von 2013 bis 2017 kam es dort zu 50 Unfällen. Dabei wurden 85 Personen verletzt, zwei Menschen starben. Glimpflich ging noch der jüngste Unfall, Mitte Jänner, eines 23-jährigen Autofahrers aus. Er krachte auf der nassen Fahrbahn mit voller Wucht gegen einen der Radarkästen, den es aus der Verankerung riss und 20 Meter wegschleuderte. Das Auto war schwer beschädigt, der Lenker blieb zum Glück unverletzt. Wir berichteten.

Nun mehr Kontrollen

"Überhöhte Geschwindigkeiten auf der B 309 stehen in direktem Zusammenhang mit vielen Verkehrsunfällen. Um weitere rasante Raser-Manöver zu unterbinden, wird die permanente Geschwindigkeitsüberwachung auf diesem Streckenabschnitt mit der Anschaffung eines neuen Laser-Geschwindigkeitsmessgerätes verschärft“, so Steinkellner in einer Aussendung am Donnerstag.

