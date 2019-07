Auto kommt von A1 ab, kracht gegen zwei Bäume

Es ist der Albtraum eine jeden Autofahrers.

Ein 58-jähriger Linzer war am Sonntag mit seinem Pkw auf der A1, Westautobahn am zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs.

Im Gemeindegebiet von Eberstalzell kam er gegen 17.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte die Böschung entlang.

Danach drehte sich das Fahrzeug leicht im Uhrzeigersinn und schrammte vorerst an zwei Bäumen vorbei. Schließlich prallte der Pkw mit der Fahrerseite gegen zwei weitere Bäume.

Auto drehte sich durch Aufprall



Durch die Wucht des Anpralls drehte sich das Fahrzeug annähernd 180 Grad im Uhrzeigersinn und kam letztendlich halb auf der Leitschiene, halb auf der Böschung stehend zum Stillstand.

Die Fahrerseite wurde im Bereich des unteren Fahrersitzes dermaßen eingedrückt, dass der 58-Jährige mit einem hydraulischen Bergegerät von der Feuerwehr befreit werden musste.

Der Linzer war ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus Europa 3 ins Klinikum Wels gebracht. Wegen der Rettungsmaßnahmen kam es in diesem Bereich zu einem längeren Stau.

