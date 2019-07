Lenker starb 02. Juli 2019 10:56; Akt: 02.07.2019 10:56 Print

Auto nach Frontalcrash in Maisfeld geschleudert

Ein Toter (65) und eine Schwerverletzte (62) – so die Bilanz eines schrecklichen Verkehrsunfalls in Taufkirchen (Bez. Grieskirchen) am Montagabend.