Baby Dennis Andreas wollte nicht mehr warten

Nicht länger warten wollte Sonntagabend der kleine Dennis Andreas. Um 20.13 Uhr erblickte der Bub im Hause seiner Eltern in Moosdorf (Bez. Braunau) das Licht der Welt.

Kurz zuvor hatte die werdende Mama Tanja B. die Rettungssanitäter gerufen. Als die Helfer Simone Stachl und Günther Buchner eintrafen, waren die Presswehen schon so stark, dass die Geburt zu Hause durchgeführt werden musste.

Kurz nach 20 Uhr war es dann soweit. Mit einer Größe von 49 Zentimeter und einem Gewicht von 3.110 Gramm ist das Baby kerngesund. Auch die Mama ist nach der Hausgeburt wohlauf.

Im letzten Jahr sieben Geburten zu Hause



Das Team des deutschen Notarztdienstes aus Freilassing führte die weiteren Versorgungen durch. Mit dem Rettungswagen ging es danach ins Krankenhaus nach Braunau.

Übrigens: 25 bis 30 Geburten finden in Österreich in einem Rettungsauto des Roten Kreuzes statt. In OÖ kamen im Vorjahr zwölf Babys im Beisein von Rettungssanitätern zur Welt - fünf davon im Rettungsauto, sieben zu Hause.

