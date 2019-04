Baby Juliette hatte es eilig, Geburt in Haltestelle

Die kleine Juliette (53 Zentimeter) ist zwar schon das vierte Kind von Carmen Ehrenmüller, es ist aber auch bisher das ungeduldigste. Denn eigentlich war der errechnete Geburtstermin erst in zwei Wochen geplant.

In der Haltestelle Puchenau West wurde Juliette geboren. (Bild: Screenshot Google Maps) In der Haltestelle Puchenau West wurde Juliette geboren. (Bild: Screenshot Google Maps)

Doch am Morgen des Ostermontags setzten bei Mama Carmen in Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) plötzlich Wehen ein. Sie verständigte den Samariterbund.

Und auch für die Rettungssanitäter Florian Wurzinger, Jakob und Sebastian Denkmayr wurde es eine Fahrt, die ihnen immer im Gedächtnis bleiben wird.

Denn weit kam man nicht. Die Wehen wurden immer stärker. Man entschied sich schließlich in Puchenau anzuhalten. Notarzt Tobias Guttmann und Notfallsanitäter Michael Arminger wurden gerufen. In der Haltestelle Puchenau West kam dann schließlich Juliette zur Welt.

Bereits wenige Minuten nach der Geburt wurde die Fahrt nach Linz fortgesetzt. Dank einer Polizeilotsung erreichten die kleine Juliette und ihre Mutter Carmen schnell und sicher das Krankenhaus, wo sie sich nun von den Strapazen erholen.

Am nächsten Tag überreichten die Geburtshelfer der Mutter und Papa Precious Erieseye, einen Blumenstrauß, um ihnen zu gratulieren.

