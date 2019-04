Bande stiehlt Schmuck von Kindergräbern

"Ich traute meinen Augen kaum. Wie kann man nur den Kindern und trauernden Familien die Sachen stehlen", klagt Romana G. im Gespräch mit "Heute".

Als sie mit ihrem Lebensgefährten nach Ostern das Grab ihrer Zwillingstöchter am Stadtfriedhof in Traun (OÖ) besuchen wollte, traf sie beinahe der Schlag. Die von ihnen aufgestellten Schmetterlinge, Engel und Herzen waren verschwunden. Dann der nächste Schock: Die dreisten Diebe hatten am selben Friedhof Spielzeugzüge, Engel und zwei Deko-Frösche von einer anderen Ruhestätte gestohlen. Auch von einem Kindergrab am evangelischen Friedhof wurden kleine Autos sowie eine Schneekugel entwendet.

Romana G. hat nun Fotos des Grabes auf Facebook geteilt: "Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Vielleicht packt die Diebe dadurch das schlechte Gewissen und sie stellen die Figuren wieder zurück."

