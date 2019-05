Bankomat-Bande geht gleich zwei Mal leer aus

Pechvögel oder doch nur Hobby-Gauner? In der Nacht auf Freitag wurden in OÖ gleich zwei Bankomaten gesprengt. Die Täter entkamen – allerdings ohne Beute.

Nachdem in Linz ein Bankomat gesprengt wurde, flog nur zwei Stunden später erneut ein Geldautomat in Ottnang am Hausruck (im Bild) in die Luft. (Bild: Matthias Lauber)