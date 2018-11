Begrapschten Ried-Fans zwei Zugbegleiterinnen?

Schlimme Vorwürfe gegen Fans der SV Ried. Nach dem Match bei der SKU Amstetten (Endstand: 1:1) soll es auf der Heimfahrt nach Oberösterreich zu massiven Übergriffen in in einem Zug der Westbahn gekommen sein.

Konkret sollen sechs bis acht Problemfans zwei Zugbegleiterinnen sexuell bedrängt haben, berichtet die "Krone". Sie sollen den beiden Frauen (26 und 32 Jahre alt) immer wieder an den Po und sogar zwischen die Beine gefasst haben, als diese die Fahrscheine kontrollieren bzw. Tickets verkaufen wollten.

Das ging sogar so weit, dass eine der beiden Zugbegleiterinnen, die eigentlich in Attnang-Puchheim (Bez. Vöcklabruck) hätte aussteigen sollen, um mit einem anderen Westbahn-Zug in die Gegenrichtung zu fahren, lieber im Zug blieb und mit nach Salzburg fuhr. Weil die Ried-Fans in Attnang-Puchheim ausstiegen und sie Angst hatte, am Bahnhof Opfer weiterer sexueller Gewalt zu werden.

Darüberhinaus sollen die Ried-Rowdys auch den Zug beschädigt haben, indem sie am Klo die Wände beschmierten.

Inzwischen ist auch die Polizei eingeschaltet. Laut "Krone" bestätigte sie den Vorfall. Bislang konnten aber keine konkreten Tatverdächtigen ausgeforscht werden.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)