Bei Schießübung wird Frau (39) zwei Mal getroffen

Wie die Polizei berichtet wollte der 38-jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck Donnerstagabend in St. Georgen mit seinem Luftdruckgewehr Schießübungen unternehmen.

Dazu legt er sich in einem Wohnhaus auf den Gang im 1. Stock, zielte durch eine geöffnete Tür auf ein Garagendach. Dort war nämlich eine Wettkampfscheibe angebracht. Sie war mit einer Styroporplatte als Kugelfang versehen.

Frau von zwei Projektilen getroffen

Dann drückte der Mann zehn Mal ab. "Wobei zwei Projektile im dortigen Wohngebiet über zwei öffentliche Straßen flogen und eine 39-Jährige am rechten Arm trafen", so die Polizei. Die Frau hatte sich gerade in ihrem Garten aufgehalten.

Sie wurde leicht verletzt. Über den 38-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels und der BH Vöcklabruck angezeigt.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)