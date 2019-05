Alpinunglück 25. Mai 2019 16:11; Akt: 25.05.2019 17:24 Print

Bergsteiger stürzt am Traunstein in den Tod

Ein Oberösterreicher (60) ist am Samstag bei einem Alpinunfall am Traunstein ums Leben gekommen. Er stürzte rund 300 Meter in die Tiefe.