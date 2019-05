So brachte ein Betrüger eine Bank um 85.000 Euro

Per Post schickte der Betrüger einen Auftrag zur Auslandsüberweisung an das betroffene Bankinstitut. 85.000 Dollar – umgerechnet rund 76.000 Euro – sollten von einem Sportgeschäft aus dem Bezirk Vöcklabruck auf ein vietnamesisches Konto überwiesen werden.

Die Unterschrift des Firmeninhabers war dabei gefälscht.

Die Bank überwies den Betrag. Das war vergangenen Freitag. Fatal! Wurde der Bank erst später bewusst, dass sie einem dreisten Betrüger auf dem Leim gegangen war.

Eine Woche davor ähnlicher Betrugs-Versuch

Eine Woche vor dem geglückten Betrug hatte ein gewisser "A. Briggs" mit einer ähnlichen Masche versucht eine Überweisung von einem anderen Konto der Firma zu erzwingen. Es blieb aber beim Versuch.

Der Fehler des Tricksers: Das Konto von dem das Geld ebenfalls wieder auf ein vietnamesisches Konto transferiert werden sollte war bereits aufgelöst. Die Bank informierte das Unternehmen über den Betrugs-Versuch. Auch in diesem Fall erfolgte der Überweisungs-Auftrag an die Bank per Post.

Die Bilder des Tages





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)