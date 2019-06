Bezirk Perg 22. Juni 2019 15:11; Akt: 22.06.2019 15:14 Print

Mann schlief auf Gleisen – Zug konnte nicht bremsen

Glück im Unglück hatte an Samstagmorgen ein Betrunkener in Grein in Oberösterreich. Der 23-Jährige schlief auf den Schienen, als sich ein Zug näherte.