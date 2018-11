Biber knabbert Zaun an: Aus Garten "geworfen"

Ungewöhnliche Geräusch aus dem Garten hörten am späten Dienstagabend die Bewohner eines Hauses in Wels-Lichtenegg.

Als sie nachschauten, sahen sie, wer der Verursacher war: ein Biber. Und der war gerade dabei, munter den Gartenzaun anzunagen.

Hier ein Foto:

Die Hausbewohner alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte schnappten sich den Nager und brachten ihn in einer Plastikkiste aus dem dicht verbauten Siedlungsgebiet wieder zurück in die Natur, wo er jetzt rumknabbern kann, wie er will.



Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)