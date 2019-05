Black Wings präsentieren ihre neuen Trikots

Die Black Wings basteln derzeit weiter kräftig am Kader für die neue Saison. Erst vor wenigen Tagen verpflichteten die Linzer mit Marek Kalus (25) aus Znaim einen neuen Top-Torjäger.

Welche Spieler noch zu den Linzern stoßen, ist derzeit noch nicht bekannt. Eines steht für die kommende Saison aber schon fest. Und das ist das neue Design der Trikots.

Die Black Wings präsentierten am Mittwoch den Look für die Saison 2019/20. Und die Cracks setzen dabei bei Heimspielen erneute auf schwarze Leibchen. Neu jedoch: In Anlehnung an die Anfangsjahre des Klubs kehrt dieses Mal auch die Farbe orange auf die Shirts zurück.

Die Trikots für Auftritte in der Fremde sind erneut vorwiegend in weiß gehalten.

Zu sehen werden die neuen Trikots erstmals im September sein – dann allerdings nur in der Auswärtsfassung.

Denn aufgrund der Umbauarbeiten in der Keine Sorgen Eisarena werden die Black Wings mit einer langen Auswärtsserie in die Meisterschaft starten.

In knapp zwei Monaten kehren die Cracks der Linzer zum ersten Training wieder zurück aufs Eis.

