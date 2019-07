Black Wings suchen neuen Stadionsprecher

Kein Torhüter, kein Stürmer und auch keinen Spielmacher: Nein, die Black Wings suchen rund zwei Monate vor dem Auftaktmatch in die kommende Saison einen neuen Stadionsprecher.

Seit 1996 stand Gerold Rachlinger (47) bei den Heimspielen der Linzer an der Bande, sorgte mit so manchem Spruch auch für viele Lacher im Publikum und peitschte die Mannschaft immer wieder nach vorne.

Viele andere Vereine beneideten die Wings um ihren Stadionsprecher.

Doch damit ist nun Schluss. Am Montag gab der Eishockeybundesligist die Trennung in beidseitigem Einverständnis bekannt, schrieb auf seiner Facebookseite: "Die LIWEST Black Wings bedanken sich bei Gerold Rachlinger für die vielen, vielen Jahre, die er das Mikro für die Linzer hochhielt! Es waren emotionale, lustige, laute, manchmal auch leise und frustrierende Stunden, aber immer Stunden, in denen wir alle an seinen Lippen hingen."

Bei den Linzern hat nun die Suche nach einem Nachfolger begonnen. "Der Stadionsprecher muss ein bisschen eine Rampensau sein. Er muss die Fans und auch die Spieler pushen. Er sollte keine helle sondern vielleicht so eine Whiskey-Stimme haben", verrät Manager Christian Perthaler in einem Interview mit dem Life Radio.

Übrigens: Es kann sich durchaus auch eine Stadionsprecherin bewerben. "Es ist zwar selten, aber warum nicht", so Perthaler.

In Kooperation mit "Life Radio" suchen die Black Wings nun im Rahmen eines Sprecher-Castings die neue Stimme für die Keine Sorgen Eisarena. Hier können sich alle Interessierten bewerben.

Rachlinger selbst erhält eine Dauerkarte auf Lebenszeit und soll künftig im Nachwuchs der Black Wings mithelfen.

