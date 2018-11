Blitze und Regen: "Heute" testet neuen Kinosessel

Im Kinosaal wird es finster. Auf der Leinwand taucht ein Flugzeug mit einem Trupp alliierter Fallschirmjäger auf. Ihre Mission: Die Nazis auszuschalten. Es gibt Turbulenzen, man hört Schüsse und die Kameraden schreien laut durcheinander. Bei jedem Einschlag beginnt es im Kinosaal zu blitzen. Mein Sitz beginnt sich selbstständig zu machen, vibriert und rüttelt. Das Flugzeug verliert an Höhe, wir stürzen ab. Ich spüre die starke Luftströmung.

"Ich falle jeden Moment aus dem Sessel"

Ein Teil des Flugzeugs fängt Feuer. Warme Luft strömt von meiner Rückenlehne auf mich ein. Dann kommt es zur Explosion. Überall ist Feuer. Das Rütteln, Neigen, Kippen und Heben des Sessels wird immer heftiger. Ich habe das Gefühl jeden Moment aus dem Sessel zu fallen, halte mich an der Lehne fest.



Hier sieht man die verschiedenen Effekte die das 4D-Kino anbieten.

Schon wieder Blitze und Wind. Mit dem Fallschirm springen die Kameraden aus dem brennenden Flugzeug. Landen im Wasser. Beim Eintauchen beginnt es plötzlich im Kinosaal zu regnen. Dann ist alles ganz schnell vorbei. Das Licht geht an. "The End" –

Die ersten Minuten der Pressevorstellung des 4DX-Films "Operation: Overlord"? Ein tolles Kinoerlebnis. Beim hinausgehen muss man aufpassen nicht auszurutschen, der Boden ist nass, auch Tasche und Jacke.

Kosten: 1,3 Millionen Euro

140 Sitzplätze, fasst der neue 4DX-Kinosaal im Hollywood Megaplex in Pasching mit Special-Effect Momenten. Über einen Servomotor werden die Sitze bewegt. Elemente wie Wind, Wasser, Schnee, Nebel, Rauch, Blitze und Luft machen Action-Atmosphäre ab 14. November in Pasching für die Besucher selbst erlebbar.

Dass die 4D-Effekte auf die Filmszenen abgestimmt werden, dafür sorgt ein Team von 4DX-Profis in Los Angeles, Peking und Seoul. Sie tauschen sich dabei direkt mit den Produzenten und Regisseuren der großen Hollywood Filmstudios aus.

1,3 Millionen Euro wurden in den Bau samt Technik des neuen 4D-Kinos in Pasching investiert. Auch großzügig, der Preis für das Kinoerlebnis mit Special-Effect: 18 Euro kostet etwa eine Karte in der vorletzten Reihe.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: