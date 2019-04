Brand in Enns, Rauchwolke sogar in Linz sichtbar

Noch im Bereich des Urfahrmarktes sind die schwarzen Wolken zu sehen. Leute schaun' gen Himmel, deuten und wundern sich, was da wohl passiert ist, berichtet ein Zeuge.

In einem Sägewerk in Enns (Bez. Linz-Land) – rund 30 Kilometer von Linz-Urfahr entfernt – soll es brennen, so die Erstinformation aus der Feuerwehrzentrale. Seit 16.30 Uhr sind zehn Feuerwehren im Einsatz. Wie es zum Brand kam, ist noch nicht bekannt.

Mehr Infos folgen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)