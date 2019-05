Brand in Tischlerei, fünf Feuerwehren im Einsatz

Sonntag, kurz vor sechs Uhr früh, wurden die Feuerwehren zum Brandalarm gerufen. In einer Tischlerei in der Gemeinde Schweinbach war ein Sägespänesilo in Brand geraten, so die Erstinformation.

Seit Stunden sind die Löschtrupps im Einsatz. Wann "Brand aus" gegeben werden kann, ist noch unklar.

Bei der betroffene Tischlerei dürfte es nur drei Tage zuvor bereits schon einmal gebrannt haben. Laut Feuerwehr war dort vom einem Mitarbeiter ebenfalls im Sägespänesilo einen Glimmbrand entdeckt worden. Der Mitarbeiter hat dann die Feuerwehr gerufen.

Auch dieser Brand war aufwendig zu löschen, nach knapp vier Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte vor Ort. Warum es Sonntag früh zum Brand kam, ist noch unklar.

Die B125 (Prager Straße) war wegen des Brandes in beiden Richtungen gesperrt, meldete der ÖAMTC.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)