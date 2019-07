Großeinsatz in Urfahr 07. Juli 2019 12:42; Akt: 07.07.2019 13:07 Print

Brandalarm in einer Linzer Cocktailbar

Die Linzer Feuerwehr war Sonntagvormittag im Großeinsatz. In der Hauptstraße in Urfahr war in einer Cocktailbar ein Brand ausgebrochen.