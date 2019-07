Brücke nach schweren Unwettern weggerissen

Der Regen hat das Salzkammergut derzeit fest im Griff. Vor allem in Bad Goisern (Bez. Gmunden) sind die Feuerwehren im Dauereinsatz.

Die Einsatzkräfte aus dem Ort sowie aus Weißenbach kämpfen seit 5.30 Uhr gegen zahlreiche Überflutungen. Der Weißenbach ist über die Ufer getreten und hat in der gleichnamigen Ortschaft mehrere Straßen überschwemmt. Auch zahlreiche Wohnhäuser und Betriebsgelände sind von den Überflutungen betroffen.

Zum weiteren Schutz brachten Feuerwehrmänner Sandsäcke. Viele Keller mussten ausgepumpt sowie einige Straßen wieder passierbar gemacht werden.

Im Bereich Chorinskyklause wurde sogar eine Brücke weggerissen, der Stauraum der Klause ist nun voll mit Geröll und überschwemmt. Derzeit werden von Experten die Schäden erhoben. Die Arbeiten der Feuerwehr dauern an.

Auch der Ort Rußbach am Pass Gschütt ist vom Hochwasser stark betroffen. Von Salzburger Seite ist der Ort gar nicht mehr erreichbar.

Im nahe gelegenen Gosau sind die Einsatzkräfte ebenfalls im Dauereinsatz. Innerhalb von sieben Stunden sind dort rund 80 Liter Regen gefallen. Der Gosaubach habe sich laut Zeugen in der Gemeinde wie ein brauner See ausgebreitet.

Der Regen wurde zwar mittlerweile weniger. Doch die Lage hat sich noch nicht entspannt. Denn laut Meteorologen soll es auch heute Abend und am morgigen Dienstag regnen.

