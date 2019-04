Linz 19. April 2019 09:32; Akt: 19.04.2019 09:42 Print

Bub (7) besucht Papa in Arbeit, verliert drei Finger

Schwerer Unfall in Linz. Ein erst 7-jähriger Bub steckte seine Hand in einen Fleischwolf und wurde dabei schwer verletzt. Sein Vater sah das Unglück mit an.