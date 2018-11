Rechte Bürgerwehr schockt mit Hitler-Posting

Die selbsternannte Bürgerwehr "Viking Security Austria", deren Mitglieder so weit rechts stehen, dass sie selbst rechten Parteien zu rechts sind, schockt wieder einmal in Oberösterreich.

Der Ableger in Braunau postete auf der Facebook-Seite ein Foto vom Hitlerhaus – und schrieb dazu: "Wenn alles gut geht, haben wir bald ein Vereinslokal!"

Das hat jetzt laut orf.at den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen, der die Gruppierung (die Mitglieder sollen aus dem Umfeld der Identitären Bewegung kommen) prüfen will.

Der bayerische Verfassungsschutz hat das bereits gemacht – und warnt vor den "Vikings", die auch in Bayern versucht haben, eine rechte Bürgerwehr aufzuziehen.

Wollten in Linz patrouillieren

Zuletzt hatten sie das auch in Linz vor, was für großes Aufsehen sorgte. Sie kündigten auf Facebook an, in Linz auf Patrouille gehen zu wollen. Was freilich die Polizei, die eigentlich dafür zuständig ist, für Recht und Ordnung zu sorgen, nicht sonderlich erfreute: "Wir werden uns ziemlich genau anschauen, was die Herrschaften machen. Und zwar ganz genau", so der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter damals.

Und auch Linz-Vize und Sicherheitsstadtrat Detlef Wimmer (FPÖ) fand deutliche Worte zu den rechten Recken: "Falls sich eine private ‚Hilfspolizei‘ Befugnisse anmaßt, die ihr nicht zustehen, droht letztlich allen Beteiligten mehr Schaden als Nutzen. Bei der Polizei ist eine jahrelange Ausbildung nötig, um in brenzligen Situationen richtig reagieren zu können."

Polizei beobachtet rechtes Grüppchen

Tatsächlich dürfte das rechte Grüppchen nicht lange in Linz auf "Patrouille" gewesen sein. Es gibt zwar auf Facebook ein paar Fotos, die "Vikings"-Mitglieder auf der Gugl zeigen. Aber: Laut Polizei wurde nicht festgestellt, dass sie kontrolliert hätten. Linzer hätten zwar die Polizei gerufen wegen vermeintlich patrouillierender "Vikings". "Wir haben vor Ort aber dann niemanden gesehen", so Polizei-Chef Pogutter.



Dieses Foto von einer vermeintlichen Patrouille posteten die "Vikings".

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)