Mama musste Pistolero (14) von Polizei abholen

Am Samstagabend meldete sich ein Anrufer bei der Polizei. Dieser gab an, im Linzer Schillerpark habe sich ein Jugendliche reine Faustfeuerwaffe in den Hosenbund gesteckt.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung fiel den Beamten im Bereich der Bushaltestelle "Kärntnerstraße" ein 14-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus Linz auf. Auf ihn passte die Personenbeschreibung.

Und der Bursch hatte tatsächlich eine Waffe im Hosenbund. Es handelte sich hierbei um eine Softgun.

Er habe die Waffe von einem Bekannten erhalten



Zunächst meinte der 14-Jährige noch, er haben sie gefunden. Wenig später gab er vor den Polizisten zu, diese von einem Bekannten erhalten zu habe. Einen Namen wollte er aber nicht nennen.

Die Waffen wurde dem Burschen abgenommen. Seine Mama musste ihn schließlich von der Polizeiinspektion Hauptbahnhof abholen.



