Dachstuhl geriet nach Blitzeinschlag in Brand

Ob Blitzeinschlag, umgestürzte Bäume oder abgedeckte Häuser – rund 40 Feuerwehren mussten am Abend des Feiertags aufgrund der heftigen Gewitter in OÖ ausrücken.

Am schlimmsten erwischte es aber ein Mehrfamilienhaus in Maria Neustift (Bez. Steyr-Land). Kurz nach 21 Uhr schlug dort nämlich ein Blitz ein, setzte den Dachstuhl in Brand.

Mit einem Gartenschlauch sowie Feuerlöschern hielten die Bewohner das Feuer in Schach. Sechs umliegende Feuerwehren rückten zu dem Einsatz an. Diese konnten dann die Flammen rasch löschen und Schlimmeres verhindern.

Dach zum Teil abgedeckt



In Treffling (Bez. Urfahr-Umgebung) wurde ein Dach zum Teil abgedeckt. Und im Bezirk Rohrbach in Haslach an der Mühl trat laut Feuerwehr ein Bach über die Ufer und überflutete Teile eines Bauernhofes.

In der Messestadt Wels waren die Einsatzkräfte ebenfalls gefordert. Der Sturm hatte zahlreiche Baustellen-Zäune umgeworfen. Diese mussten gesichert werden.

In Marchtrenk (Bez. Wels-Land) ist bei dem Gewitter eine Glasfläche eines Lichtschachtes geborsten.

