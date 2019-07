Dank zahlreicher Poller Biker nicht mehr "RADlos"

Absteigen oder auf den Gehsteig ausweichen hieß es lange Zeit beim Radweg in der Gruberstraße. Viele Lenker nahmen es in dieser Straße mit den Parkregeln nicht ganz so genau.

Immer wieder ragte ein Teil der Autos in den Radweg hinein. Manche Fahrzeuge machten aus dem Radstreifen gleich ihren eigenen Parkplatz.

Viele Biker wirkten schon völlig "RADlos". Einige wandten sich sogar an die Städtische Online Plattform "Schau auf Linz".

Die damalige Antwort war aber ernüchternd. "Die Aufstellung von Pollern ist hier nicht gerechtfertigt, da genügend Platz für Radfahrer auch bei Überragen des Randsteines besteht."

Problem nach mehreren Monaten erkannt



Doch nun, vier Monate danach, dürften auch die Verantwortlichen der Stadt das Problem erkannt haben. Denn seit Anfang der Woche sind vor allen Parkplätzen gegenüber der Gebietskrankenkasse Poller aufgestellt.

Rund 20 Stück dieser orange-weißen Steher garantieren nun ein ungestörtes Radfahren.

Ab jetzt gibt es in der Gruberstraße keine "radlosen" Blicke bei den Bikern mehr.

(mip)