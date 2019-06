Achtung! 26. Juni 2019 17:00; Akt: 26.06.2019 13:47 Print

Darum sind am Linzer Hauptplatz Warnzeichen

Riesige gelb-schwarze Warnstreife sind seit kurzem an der Außenfassade der Kunstuniversiät in Linz zu sehen. "Heute" erklärt, was es damit auf sich hat.