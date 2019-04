Das ist ja süß! Linz hat jetzt sein eigenes Eis

Das ist eine richtig coole Aktion! Während die Linzer Eisverkäufer auf die gängigen Sorten wie Vanille, Schokolade oder Erdbeere setzen – gibt es beim "Surace-Eissalon" auf der Landstraße jetzt eine ganz besondere Kreation.

Und zwar das Linzer Eis. Die Schleckerei ist nicht nur eine Top-Neuheit sondern auch noch gesund. Denn diese Sorte enthält 50 Prozent weniger Zucker.

Dabei schmeckt das Eis wie die Linzer Torte. Darin enthalten sind nämlich neben Milch und Sahne auch noch Keks, Waldbeere und Marmelade.

Die Linzer Torte als Eis um 1,80 Euro

"Wir haben seit etwas mehr als einer Woche geöffnet. Die Sorte Linzer Eis bieten wir heuer zum ersten Mal an. Es kommt sehr gut an. Viele sind neugierig, wollen es probieren", so Verkäuferin Melanie zu "Heute".

Übrigens: Eine Kugel der neuen Leckerei ist nicht gerade billig, kostet 1,80 Euro.

