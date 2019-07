Das kann das neue "CSI-Auto" der Kripo

Mit diesem Auto werden Spuren gesichert, die die Ermittler auf die richtige Spur bringen sollen…

Die Spurensicherung des oö Landeskriminalamts hat ein neues Einsatzfahrzeug bekommen – einen VW-Bus, der es in sich hat. Er ist nämlich vollgepackt mit Technik.

Chefinspektor Erwin Kepic (Leiter der Tatortgruppe) erklärt, was da in den Koffern alles drin ist (auch zum Durchklicken oben in der Bilderserie).

Fotoausrüstung mit Infrarotkamera: "Mit der Infrarotkamera können wir Blut auf dunklen Stellen (etwa Bekleidung) sichtbar machen und dokumentieren", so Kepic. Die Fotoausrüstung ist dazu da, um das Bild am Tatort festzuhalten – etwa für die Gerichte.

Spurenkoffer für DNA- und Daktyloskopische (etwa Fingerabdrücke) Sicherung: Darin sind dann z.B. auch Pinzetten und Pinsel zum Aufbringen von Pulvern. Außerdem: Schutzhandschuhe, Schraubenzieher, Kombizange etc.

Drohne (DJI Phantom 4 Pro): Damit können sich die Beamten der Spurensicherung ein Tatort-Bild von oben machen. Übrigens: Bei der Polizei gibt es dafür eigens sechs speziell geschulte Drohnen-Piloten.

Spurenkoffer zur Sicherung von Blutspuren: Etwa müssen Blutspuren in Stoffen ausgeschnitten werden. Frische oder noch feuchte Blutspuren werden mit einem trockenen Tupfer gesichert. Für eingetrocknete Blutspuren braucht man einen mit destilliertem Wasser befeuchteten Tupfer.

Spezielle Tatortleuchte mit eingebautem Filter: "Die Leuchte ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet. Sie brauchen wir für die Suche nach Körperflüssigkeiten (etwa Sperma)", erklärt Kepic.

Zehn Systemkoffer, ein Zelt und eine Spurenbox passen bequem in den VW-Bus. "Dafür gibt es ein Schienensystem im Heck", so Kepic. Außerdem sind im Fahrzeug eine Leiter, ein zusammenklappbarer Alutisch mit Sesseln – und eine extra Batterie. Damit können alle strombetriebenen Ausrüstungsgegenstände und Beleuchtungen am Tatort unabhängig vom Stromnetz verwendet werden.

