Das müssen Autofahrer beim Marathon beachten

Beim Marathon werden auch heuer wieder zahlreiche Autofahrer in der City auf eine harte Probe gestellt.

Damit alle Läufer sicher ins Ziel kommen, wird es zahlreiche Sperren und Umleitungen geben. So heißt es auf der A7 Mühlkreisautobahn schon ab vier Uhr Früh "Nichts geht Mehr".

Zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach sind die Fahrbahnen in beiden Richtungen bis 12 Uhr Mittag gesperrt.

Zusätzlich werden weitere Auf- oder Abfahrten gesperrt: Bei der Wiener Straße, Neue Welt/ Salzburger Straße.



Aufgrund der Sperre der A7, Mühlkreisautobahn, im Linzer Stadtgebiet wird der Verkehr in beiden Richtungen großräumig umgeleitet.

Richtung Freistadt erfolgt die Ableitung bei der Abfahrt Voest. Befahrbar sind außerdem die Industriezeile, die Rudolfstraße und Nibelungenbrücke, die Obere Donaulände und die Umfahrung Ebelsberg. Nähere Verkehrsinfos gibt es hier.

Auch der öffentliche Verkehr ist während des Marathons von erheblichen Beeinträchtigungen betroffen. Für umfassende Informationen hat die Linz AG extra eine Info-Hotline eingerichtet: 0732 / 3400-7000.

Shuttle-Busse eingerichtet



Als Parkmöglichkeit empfehlen die Veranstalter, in der Industriezeile (am Parkplatz der FAB, ehemals Quelle) zu parken und mit dem Shuttlebus bis zur Holzstraße zu fahren. Eine weitere Parkmöglichkeit befindet sich in Urfahr beim PRO-Kaufland. Die Busse pendeln zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr im 15-Minuten-Takt.

Übrigens: Für den reibungslosen Ablauf sind 140 Polizisten, 200 Rotkreuz-Mitarbeiter sowie 450 freiwillige Helfer im Einsatz.

Und zur Stärkung der Läufer gibt es unter anderem fünf Tonnen Bananen.

